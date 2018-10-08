Со среды до конца недели температура воздуха в Костроме будет повышаться

Со среды до конца недели температура воздуха в Костроме будет повышатьсяУсиление ветра порывами до 17 м/с ожидается в Костроме и местами по области до конца дня 8 октября, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на данные Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Возможны падения деревьев, башенных кранов, обрывы линий электропередач, обрушения легких конструкций. Также прогнозируется образование заторов на дорогах и увеличение количества ДТП.По прогнозам синоптиков, со среды до конца недели температура воздуха в Костроме будет повышаться. Днем в выходные ожидается до +14 градусов.