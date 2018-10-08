Саманте Маркл так и не удалось встретиться с сестрой. Родственницу герцогини Сассекской выпроводили из Кенсингтонского дворца.

Саманте Маркл так и не удалось встретиться с сестрой.Родственницу герцогини Сассекской выпроводили из Кенсингтонского дворца.Скандалы вокруг герцогини Сассекской не утихают. В центревнимания прессы на сей раз оказалась сводная сестра Меган Маркл, 53-летняяСаманта. Она давно настаивала на встрече с родственницей, однако королевскаясемья оставляла ее просьбы без внимания.Саманта Маркл все же явилась в Лондон. Ранее ее представителивыслали во дворец письмо с запросом на встречу сестер. Они выдвинули ультиматум:Меган должна выслать родственнице официальное приглашение – в противном случае тавсе равно приедет.Свою угрозу Саманта исполнила, однако проникнуть вКенсингтонский дворец ей не удалось. Женщину вывели под руки из зданиянесколько офицеров. По словам очевидцев, Саманта громко кричала исопротивлялась полиции.Крики не помогли, и Саманта решила снять стресс с помощьюшопинга. Она пошла в ближайший магазин и накупила кучу сувениров с символикойкоролевской семьи – в том числе маски принца Гарри и Меган Маркл, пишет Hello!Dni.Ru писали о том, что СамантаМаркл настаивала на встрече герцогини Сассекской с отцом Томасом, посколькутот "слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг". Сестра герцогинипосетовала на то, что СМИ в данном случае оказались бесполезными. По ее словам,журналисты только и делают, что спекулируют на слухах в погоне за сенсацией, но никак не помогают в устройстве встречи родственников.