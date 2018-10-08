Саманте Маркл так и не удалось встретиться с сестрой.
Родственницу герцогини Сассекской выпроводили из Кенсингтонского дворца.
Саманте Маркл так и не удалось встретиться с сестрой.
Родственницу герцогини Сассекской выпроводили из Кенсингтонского дворца.
Скандалы вокруг герцогини Сассекской не утихают. В центре
внимания прессы на сей раз оказалась сводная сестра Меган Маркл, 53-летняя
Саманта. Она давно настаивала на встрече с родственницей, однако королевская
семья оставляла ее просьбы без внимания.
Саманта Маркл все же явилась в Лондон. Ранее ее представители
выслали во дворец письмо с запросом на встречу сестер. Они выдвинули ультиматум:
Меган должна выслать родственнице официальное приглашение – в противном случае та
все равно приедет.
Свою угрозу Саманта исполнила, однако проникнуть в
Кенсингтонский дворец ей не удалось. Женщину вывели под руки из здания
несколько офицеров. По словам очевидцев, Саманта громко кричала и
сопротивлялась полиции.
Крики не помогли, и Саманта решила снять стресс с помощью
шопинга. Она пошла в ближайший магазин и накупила кучу сувениров с символикой
королевской семьи – в том числе маски принца Гарри и Меган Маркл, пишет Hello!
Dni.Ru писали о том, что Саманта
Маркл настаивала на встрече герцогини Сассекской с отцом Томасом, поскольку
тот "слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг". Сестра герцогини
посетовала на то, что СМИ в данном случае оказались бесполезными. По ее словам,
журналисты только и делают, что спекулируют на слухах в погоне за сенсацией, но никак не помогают в устройстве встречи родственников.