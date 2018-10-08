На Варшавском шоссе в Москве в воскресенье вечером произошла серьезная авария: микроавтобус врезался в ограду подземного перехода. По предварительной информации, пострадали четыре человека, трое из них — дети.

На Варшавском шоссе в Москве в воскресенье вечером произошла серьезная авария: микроавтобус врезался в ограду подземного перехода. По предварительной информации, пострадали четыре человека, трое из них — дети, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Незадолго до этого пришло другое сообщение о ДТП: на 58-м километре Калужского шоссе в Новой Москве в воскресенье около 21 часа столкнулись четыре машины, включая грузовик. Пострадали два человека. На месте работают сотрудники полиции.