В ведомстве считают, что театральная премия должна быть максимально независимой

"В 2017 году был взят курс на повышение объективности премии, соответствующим образом было изменено положение о награде. Мы всячески приветствуем данный процесс и считаем, что главная театральная премия страны должна быть максимально независимой. В то же время в связи с формальной ролью Минкультуры России как одного из организаторов премии, ведомством было принято решение о выходе из состава ее организаторов. Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений", - сказали в пресс-службе.В пресс-службе добавили, что "наличие или отсутствие Министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования". Письма о выходе из числа организаторов за подписью замминистра культуры России Павла Степанова были направлены на имя председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, президента награды Игоря Костолевского и генерального директора награды Марии Ревякиной.Учредителем премии является Союз театральных действий под руководством Калягина, который 25 сентября на заседании оргкомитета по проведению в РФ Года театра выступил с резкой критикой предложенного Минкультом плана его проведения. После этих заявлений в глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России Андрей Малышев. В беседе с ТАСС он отмечал, что неоднократно обсуждал план лично с Калягиным. По словам Малышева, Союз театральных деятелей ежегодно получает субсидию Минкультуры на проведение театральных фестивалей в размере 250 млн рублей."Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей- номинантов.Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры РФ.