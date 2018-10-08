У России и Украины могут быть нормальные, братские отношения, но только не при нынешнем президенте Незалежной
Петре Порошенко. Такое мнение высказал глава думского комитета по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
У России и Украины могут быть нормальные, братские отношения, но только не при нынешнем президенте Незалежной
Петре Порошенко. Такое мнение высказал глава думского комитета по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, народ Украины – братский для России. Однако нынешнее руководство Незалежной действует по указке из Вашингтона и делает все, чтобы разорвать связи двух стран, подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что в отношениях российского и украинского народов было много разных периодов, причем как хороших, так и не
очень. "Я думаю, что и этот фашизм, который сегодня есть, мы совместно
переживем, и я думаю, что в ближайшем обозримом будущем у нас будут
нормальные братские отношения, но не с режимом Порошенко", – сказал Водолацкий.
Ранее Dni.Ru об ухудшении позиций Порошенко на внутриукраинском
политическом поле. Все из-за закона о продлении особого статуса
Донбасса, который предоставляет Донецкой и Луганской республикам
определенную автономию в составе Украины. Соответствующий законопроект
президент Незалежной внес на рассмотрение Верховной рады, за что и подвергся нападкам критиков.
Журналисты отмечают: Порошенко превращается в мальчика для биться. С одной стороны,
он подвергается атакам националистов, которые нещадно ругают
украинского лидера, обвиняя его в "работе на Кремль". На другом фланге -
условные пацифисты, которые упрекают главу украинского государства в
нежелании заканчивать войну в Донбассе, которая длится уже четыре с
половиной года.
Чтобы
хоть как-то отвлечь внимание недовольных Порошенко и дальше будет
выступать с громкими антироссийскими инициативами, полагают эксперты. К
примеру, одновременно с обсуждением особого статуса Донбасса на
голосование депутатов предлагается вынести законопроект о тотальной
украинизации всех сфер жизни общества.