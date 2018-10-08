У России и Украины могут быть нормальные, братские отношения, но только не при нынешнем президенте Незалежной Петре Порошенко. Такое мнение высказал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

У России и Украины могут быть нормальные, братские отношения, но только не при нынешнем президенте НезалежнойПетре Порошенко. Такое мнение высказал глава думского комитета по деламСНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.По его словам, народ Украины – братский для России. Однако нынешнее руководство Незалежной действует по указке из Вашингтона и делает все, чтобы разорвать связи двух стран, подчеркнул парламентарий.Он отметил, что в отношениях российского и украинского народов было много разных периодов, причем как хороших, так и неочень. "Я думаю, что и этот фашизм, который сегодня есть, мы совместнопереживем, и я думаю, что в ближайшем обозримом будущем у нас будутнормальные братские отношения, но не с режимом Порошенко", – сказал Водолацкий.Ранее Dni.Ru об ухудшении позиций Порошенко на внутриукраинскомполитическом поле. Все из-за закона о продлении особого статусаДонбасса, который предоставляет Донецкой и Луганской республикамопределенную автономию в составе Украины. Соответствующий законопроектпрезидент Незалежной внес на рассмотрение Верховной рады, за что и подвергся нападкам критиков.Журналисты отмечают: Порошенко превращается в мальчика для биться. С одной стороны,он подвергается атакам националистов, которые нещадно ругаютукраинского лидера, обвиняя его в "работе на Кремль". На другом фланге -условные пацифисты, которые упрекают главу украинского государства внежелании заканчивать войну в Донбассе, которая длится уже четыре споловиной года.Чтобыхоть как-то отвлечь внимание недовольных Порошенко и дальше будетвыступать с громкими антироссийскими инициативами, полагают эксперты. Кпримеру, одновременно с обсуждением особого статуса Донбасса наголосование депутатов предлагается вынести законопроект о тотальнойукраинизации всех сфер жизни общества.