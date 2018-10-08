08.10.2018

2018-10-08 18:50:59

На крыше магазин в Нижнем Тагиле нашли труп старушки

Утром 8 октября на крыше супермаркета "Кировский" на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле было обнаружено тело 78-летней пенсионерки, передает портал . В полиции отмечают, что следов криминала в произошедшем обнаружено не было. По версии правоохранителей, женщина случайно выпала из окна, когда ей стало плохо. На месте работает следственно-оперативная группа. Тело погибшей передано на судебно-медицинскую экспертизу.