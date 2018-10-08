В Сети появился ролик, на котором запечатлена драка с участием футболистов. Как стало известно ранее, Александр Кокорин и Павел Мамаев побили двух чиновников Минпромторга

В Сети появился ролик, на котором запечатлена драка с участием футболистов. Как стало известно ранее, Александр Кокорин и Павел Мамаев побили двух чиновников МинпромторгаФутболисты в компании друзей пришли в кафе, чтобы позавтракать. Они вели себя слишком шумно, чем вызвали недовольство посетителей. Одним из таковых оказался чиновник из Минпромторга Денис Пак, который сделал им замечание.Между сторонами разгорелся конфликт. Их начал разнимать гендиректор Государственного научного центра ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, которому также досталось от звездный футболистов. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash. В свою очередь МВД возбудило уголовное дело в отношении спортсменов по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "Побои".