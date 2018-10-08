Один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил 7 плафонов освещения, расположенных на балюстраде эскалатора...

Сотрудник полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержал 33-летнего жителя столицы по подозрению в вандализме в московской подземке.Совершая около полуночи обход одной из станций метро, сотрудник полиции стал свидетелем того, что один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил 7 плафонов освещения, расположенных на балюстраде эскалатора. Мужчина был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства.По факту произошедшего отделом дознания УВД на ММ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18