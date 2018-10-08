Лидер
ЛДПР попал в неловкую ситуацию, свидетелями которой стали несколько сотен
человек. На торжественной церемонии вступления в должность губернатора одной из
областей России Владимир Жириновский упал прямо на сцене.
Лидер
ЛДПР попал в неловкую ситуацию, свидетелями которой стали несколько сотен
человек. На торжественной церемонии вступления в должность губернатора одной из
областей России Владимир Жириновский упал прямо на сцене.
Политик
поднимался по небольшой лестнице на сцену, запнулся и упал. На помощь к
Жириновскому бросился стоящий рядом фотограф, который помог ему подняться.
Все произошло на инаугурации
губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, представителя ЛДПР. Жириновский
не смутился, подошел к микрофону и начал свою речь словами: "Сегодня –
радостный день…" Затем Жириновский выразил уверенность, что за годы работы
Сипягина губернатором жители области не пожалеют о своем выборе.
Помощница вступившего в должность губернатора после окончания церемонии сообщила РИА Новости, что руководитель партии чувствует хорошо, с ним все в порядке.
Напомним ,что во Владимирской области не удалось выбрать главу региона в первом
туре выборов. Во втором туре победил представитель ЛДПР Владимир Сипягин,
набравший 57,03% голосов избирателей.
Действующий
губернатор, представлявший "Единую Россию", Светлана Орлова
набрала 37,46%. Явка избирателей составила 38,29 процента, что
оказалось выше показателей первого тура голосования на 6%.