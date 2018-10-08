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<a href="http://33live.ru/novosti/08-10-2018-ne-smog-ustoyat-zhirinovskij-upal-na-inauguracii-gubernatora.html" target="_blank">Не смог устоять: Жириновский упал на инаугурации губернатора</a> - Лидер ЛДПР попал в неловкую ситуацию, свидетелями которой стали несколько сотен человек. На торжественной церемонии вступления в должность губернатора одной из областей России Владимир Жириновский упал прямо на сцене.