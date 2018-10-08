Дырявая крыша, обшарпанные подъезды и подвал, который регулярно затапливает нечистотами. В таких жутких условиях уже много лет находятся жильцы пятиэтажного дома на Московском шоссе. Люди жалуются на свою управкомпанию. По их словам, несмотря на регулярные обращения, её руководство не решает проблем, ссылаясь на отсутствие денег. Люди говорят, что по счетам аккуратно платит большинство квартир, но за свои деньги они не получают нормального обслуживания. Более того, рассказывают жители дома, ситуация только усугубляется и с весны, их стали мучать насекомые и грызуны, которые развелись от антисанитарии.

Дырявая крыша, обшарпанные подъезды и подвал, который регулярно затапливает нечистотами. В таких жутких условиях уже много лет находятся жильцы пятиэтажного дома на Московском шоссе. Люди жалуются на свою управкомпанию. По их словам, несмотря на регулярные обращения, её руководство не решает проблем, ссылаясь на отсутствие денег. Люди говорят, что по счетам аккуратно платит большинство квартир, но за свои деньги они не получают нормального обслуживания. Более того, рассказывают жители дома, ситуация только усугубляется и с весны, их стали мучать насекомые и грызуны, которые развелись от антисанитарии.Галина Федосеева, жительница дома: "Я вам сейчас хочу показать, вот у нас ливнёвка прохудилась, её надо сварочным аппаратом, наверное, и вот у нас образовалась вот туда дыра, прямо в подвал. Сейчас оттуда блохи и мыши выбегают, блохи заели меня, не знаю как, и вот сейчас канализация течёт и очень сильная вонь. Вот так мы живём".