В Мехико веб-камеры засняли появление в небе неопознанного объекта, который, по мнению некоторых ученых, является неопровержимым доказательством существования инопланетной жизни. Видео опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем Youtube-канале.

В Мехико веб-камеры засняли появление в небе неопознанного объекта, который, по мнению некоторых ученых, "является неопровержимым доказательством существования инопланетной жизни". Видео опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем Youtube-канале.На записиможно увидеть странный треугольный корабль, который медленно движется в небенад мексиканским городом. "Камерам удалосьпоймать треугольный НЛО, которое летит сквозь облака. Я слышал о существованииподобных кораблей, но не встречал таких серьезных подтверждений. Этонеопровержимое доказательство инопланетной активности в Мехико", – написалУоринг на своем официальном сайте.СтолицаМексики не в первый раз становится "любимым местом"инопланетных существ. В начале этого года появился видеоролик дымящегосякратера рядом с автомагистралью. Установить источник дыма так и не удалось.Многие местные жители считают, что дым появился в результате падениякосмического корабля.