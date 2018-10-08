В Мехико веб-камеры засняли появление в небе неопознанного объекта, который, по мнению некоторых ученых, является неопровержимым доказательством существования инопланетной жизни. Видео опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем Youtube-канале.
В Мехико веб-камеры засняли появление в небе неопознанного объекта, который, по мнению некоторых ученых, "является неопровержимым доказательством существования инопланетной жизни". Видео опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем Youtube-канале.
На записи
можно увидеть странный треугольный корабль, который медленно движется в небе
над мексиканским городом. "Камерам удалось
поймать треугольный НЛО, которое летит сквозь облака. Я слышал о существовании
подобных кораблей, но не встречал таких серьезных подтверждений. Это
неопровержимое доказательство инопланетной активности в Мехико", – написал
Уоринг на своем официальном сайте.
Столица
Мексики не в первый раз становится "любимым местом"
инопланетных существ. В начале этого года появился видеоролик дымящегося
кратера рядом с автомагистралью. Установить источник дыма так и не удалось.
Многие местные жители считают, что дым появился в результате падения
космического корабля.