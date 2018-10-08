Королевская академия наук Швеции решила присудить Нобелевскую премию по экономике Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за построение моделей, объясняющих взаимодействие рыночной экономики с изменениями климата.

Королевская академия наук Швеции решила присудить Нобелевскую премию по экономике Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за построение моделей, объясняющих взаимодействие рыночной экономики с изменениями климата.Ромер продемонстрировал, как технологические инновации могут стать драйвером долгосрочного макроэкономического роста, и показал, что идеи отличаются от других товаров и требуют конкретных условий для процветания на рынке, говорится в сообщении Нобелевского комитета.Нордахус получил Нобелевку за работу по взаимодействию между экономикой и климатом, он стал первым, кто создал модель, описывающую эту проблему. Исследования Нордхауса касаются интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ.Ромер и Нордхаус, хоть и не дают окончательных ответов, но приблизились к пониманию того, как человечество может достичь устойчивого глобального экономического роста.Уильям Нордхаус родился в 1941 году в Альбукерке, США. Работает в Йельском университете. Пол Ромер родился в 1955 году в Денвере, США, является профессором Стэнфордского университета.