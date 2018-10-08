Потушить здание удалось лишь к утру
Потушить здание удалось лишь к утру
Во Владимирской области продолжают гореть частные дома и дачи. Ночью 8 октября в пожарную часть позвонили с сообщением о пожаре в Камешковском районе.
На улицу Шоссейную в поселок Кирова незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение стало тушить пожар уже через 13 минут. Однако полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к 5 утра.
Общая площадь пожара – 190 квадратных метров. Никто не пострадал.
В ликвидации последствий пожара участвовали 20 человек и 7 спецмашин.