Потушить здание удалось лишь к утру

Потушить здание удалось лишь к утруВо Владимирской области продолжают гореть частные дома и дачи. Ночью 8 октября в пожарную часть позвонили с сообщением о пожаре в Камешковском районе.На улицу Шоссейную в поселок Кирова незамедлительно выехали спасатели. Первое подразделение стало тушить пожар уже через 13 минут. Однако полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к 5 утра.Общая площадь пожара – 190 квадратных метров. Никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 20 человек и 7 спецмашин.