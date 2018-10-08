Новые правила регистрации автомобилей в России вступили в силу. В соответствии с приказом МВД автомобильные номера будут присваиваться компьютером по случайному алгоритму из всех имеющихся государственных регистрационных знаков.

Инспектор до последнего момента не будет знать, какой номер присвоит программа той или иной машине. Теперь эта практика станет обязательной для всех регистрационных подразделений.Кроме того, гражданам разрешается регистрировать автомобиль не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.Также срок хранения регистрационных знаков увеличен в два раза — до 360 суток. Ранее подобная система работала лишь в Москве, но сейчас ее действие распространится на всю Россию.Предполагается, что инициатива позволит избежать коррупционной составляющей, связанной с покупкой красивых номеров, отмечает . Ряд изменений коснулся и процедуры регистрации транспорта, который принадлежит