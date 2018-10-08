Стали
известны подробности скандального инцидента утром 8 октября в кофейне на
северо-западе Москвы. Оказалось,
что в футболисты избили двух сотрудников Минпромторга России.
Стали
известны подробности скандального инцидента утром 8 октября в кофейне на
северо-западе Москвы. Оказалось,
что в футболисты избили двух сотрудников Минпромторга России.
В ведомстве прокомментировали нападение игрока "Зенита" Александра
Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на
чиновников министерства. Ранее было известно только об одном потерпевшем.
"Директор Департамента Денис Пак и генеральный
директор Государственного научного центра ФГУП "НАМИ" Сергей
Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где
им была оказана необходимая помощь", – приводит комментарий ведомства Telegram-канал
"Говорит Москва". Избитые футболистами чиновники уже обратились с заявлением в
полицию.
Также известно, что в кафе Кокорин и
Мамаев были не вдвоем. Они пришли позавтракать компанией из 10-15 человек. Замечание
слишком шумно ведущим себя спортсменам сделал Денис Пак, который является
постоянным посетителем заведения.
В
ответ чиновник услышал оскорбление с указанием национальности и получил пару
тумаков от звезд спорта, передает Telegram-канал 112. Кокорин и
Мамаев сломали сотруднику Минпромторга зуб, а также оставили несколько синяков
и ушибов, сообщает Telegram-канал Mash. Разнимал драгу Сергей Гайсин. Которому
тоже досталось от футболистов.