Стали известны подробности скандального инцидента утром 8 октября в кофейне на северо-западе Москвы. Оказалось, что в футболисты избили двух сотрудников Минпромторга России.

Сталиизвестны подробности скандального инцидента утром 8 октября в кофейне насеверо-западе Москвы. Оказалось,что в футболисты избили двух сотрудников Минпромторга России.В ведомстве прокомментировали нападение игрока "Зенита" АлександраКокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева начиновников министерства. Ранее было известно только об одном потерпевшем."Директор Департамента Денис Пак и генеральныйдиректор Государственного научного центра ФГУП "НАМИ" СергейГайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, гдеим была оказана необходимая помощь", – приводит комментарий ведомства Telegram-канал"Говорит Москва". Избитые футболистами чиновники уже обратились с заявлением вполицию.Также известно, что в кафе Кокорин иМамаев были не вдвоем. Они пришли позавтракать компанией из 10-15 человек. Замечаниеслишком шумно ведущим себя спортсменам сделал Денис Пак, который являетсяпостоянным посетителем заведения.ответ чиновник услышал оскорбление с указанием национальности и получил парутумаков от звезд спорта, передает Telegram-канал 112. Кокорин иМамаев сломали сотруднику Минпромторга зуб, а также оставили несколько синякови ушибов, сообщает Telegram-канал Mash. Разнимал драгу Сергей Гайсин. Которомутоже досталось от футболистов.