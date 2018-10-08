В ночь с 6 на 7 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоялся один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена — турнир UFC 229. Главным поединком вечера стала встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором .

Первые два раунда Нурмагомедов провёл в своём стиле — в борьбе, полностью доминируя над своим соперником, третий раунд бойцы провели в стойке, где преимущество также осталось за Хабибом. В четвёртом раунде российский боец одержал победу, проведя успешный удушающий приём на шею.Таким образом, Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.