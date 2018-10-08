Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вернется в Россию в понедельник и встретится со своими болельщиками в Каспийке на футбольном стадионе Анжи Арена.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вернется в Россию в понедельник и встретится со своими болельщиками в Каспийке на футбольном стадионе "Анжи Арена". Об этом сообщил отец бойца Абдулнамап Нурмагомедов."Хабиб прилетит в Россию уже сегодня, и я занимаюсь подготовкой его встречи с жителями Дагестана, – приводит слова Нурмагомедова-старшего "Спорт-экспресс". – Она пройдет прямо сегодня на "Анжи Арене" в Каспийске и начнется в 21:30".Напомним, что в воскресенье Хабиб Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона бойцовской организации, победив ирландского бойца Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом. После боя завязалась потасовка между победителем и одним из членов команды Макгрегора.За устроенные беспорядки российскому спортсмену может грозить лишение чемпионского титула.