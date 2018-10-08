Сергей Жуков и Регина Бурд считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако артист всерьез обеспокоил фанатов, когда опубликовал фотографию жены с неким, как он сам выразился, незнакомцем.

Сергей Жуков и Регина Бурд считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако артист всерьез обеспокоил фанатов, когда опубликовал фотографию жены с неким, как он сам выразился, незнакомцем.Недавно Сергей Жуков и Регина Бурд дали совместное интервью, в котором солист группы "Руки вверх!" признался, что лишь поддержка семьи смогла помочь ему выкарабкаться из той ситуации, в которой он оказался. Тем удивительнее для многочисленных поклонников оказалась свежая публикация Сергея Жукова на своей страничке в Instagram, в которой тот заявил о неком незнакомце рядом с супругой.На фотографии Регина Бурд запечатлена прижимающейся к мужчине. "Пока вы все активнее обсуждаете, кто там на фото в предыдущем посте, выкладываю вам еще одно фото этого незнакомца с моей женой", – написал Сергей Жуков.Многочисленные поклонники, судя по комментариям, не узнали самого артиста. А те, кто все же разоблачил певца, рассыпался в комплиментах. "Серега, выглядишь огонь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Счастья вам!", "Самое главное у тебя добрая теплая душа и это видно и слышно) спасибо за песни, которые уже стали народными", "Вы так похожи, это хороший знак", "По тому, как она прижимается, видно, что настоящий!", "Да вас Сергей не узнать, что значит худение нас омолаживает", – высказались пользователи Сети.Отметим, что ранее певец выложил фотографию, на которой запечатлел себя, однако в таком ракурсе и с таким светом, что действительно оказался неузнаваемым. Напомним, не так давно Сергей Жуков лежал в больнице, перенес несколько операций, а также отменил все выступления.По словам популярного исполнителя, "простая вещь привела к большим последствиям". Певец рассказал историю о том, как за кулисами ударился о металлическую конструкцию животом. Это стало причиной образования грыжи, которая разрослась на весь живот. "Меня срочно положили в больницу впервые в моей жизни", – объяснил Сергей Жуков.