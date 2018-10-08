Десятки известных британских музыкантов подписали открытое письмо премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй, призывая отказаться от планов выхода Британии из Евросоюза. Послание, текст которого написал Боб Гелдоф, приводит газета The Guardian. Его подписали, среди прочих, Брайан Ино, Эд Ширан, Рита Ора, Пол Саймон, Роджер Тейлор и Стинг.

Десятки известных британских музыкантов подписали открытое письмо премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй, призывая отказаться от планов выхода Британии из Евросоюза. Послание, текст которого написал Боб Гелдоф, приводит газета The Guardian. Его подписали, среди прочих, Брайан Ино, Эд Ширан, Рита Ора, Пол Саймон, Роджер Тейлор и Стинг.Музыка — возможно, единственная сфера, где Великобритания по сей день остается "повелительницей волн" — радиоволн, "киберволн", звуковых волн, говорят они. Британские музыканты, по их словам, "доминируют на рынке", и британские группы, исполнители, авторы текстов, продюсеры и звукоинженеры работают по всей Европе и по всему миру. Европа и мир, в ответ, обращаются и прислушиваются к британцам, которые в этой сфере, как считается, "блистательны".Однако Brexit грозит положить этому конец, и этот "мощный голос" британской индустрии умолкнет — британцы попадут в "построенную своими же руками культурную тюрьму", говорят подписанты письма. Британская музыкальная индустрия, годовой оборот которой оценивается в 4,4 миллиарда фунтов (5,77 миллиарда долларов), понесет серьезный ущерб, говорят они. В частности, вырастут расходы и усилятся ограничения в сфере организации туров, рекламы и работы с авторскими правами.Музыканты призывают к реформе и реструктуризации Евросоюза вместо выхода из него, чтобы создать такую Европу, какая нужна ее жителям: "новую, волнующую, рок-н-ролльную". Музыку, музыкантов и голос Британии нужно спасти, говорят они.