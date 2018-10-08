Администрации президента Дональда Трампа не следует делать руководство России врагом США.

Администрации президента Дональда Трампа не следует делать руководство России врагом США. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании Си-эн-эн бывший госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл."Путин восстановил у россиян чувство национальной гордости, утраченное после окончания холодной войны", — отметил Пауэлл. Он считает, что нельзя не учитывать это обстоятельство. Также экс-госсекретарь предложил "не делать из России врага", и уделять больше внимания не состязательным, а дипломатическим отношениям. Он вспомнил свой опыт во время работы в администрации Джорджа Буша-младшего: "Тогда нам удавалось решать проблемы, не ввязываясь в конфликт".Возможность применить советы Пауэлла на практике представится во второй половине октября — на этот период запланирована встреча помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Главной темой встречи станет ситуация в Сирии и и КНДР.