Жена пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн заявила, что перед исчезновением ее муж прислал ей сообщение с фотографией ножа.

Жена Мэн Хунвэя, пропавшего президента Интерпола, сообщила, что муж прислал ей фотографию ножа перед исчезновением.Грейс Мэн считает, что супруг таким образом дал ей понять, что находится в опасности.После этого сообщения она потеряла связь с мужем.Грейс Мэн призывает международное сообщество помочь ей с поисками, передает РИА Новости.Прокуратурой города Лиона, где проживали супруги, инициировано расследование.Предположительно Мэн Хунвэй находится в КНР под следствием. В субботу Интерпол направил официальный запрос китайским властям, передает ТАСС.