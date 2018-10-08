Водитель не справился с управлением и съехал в кювет

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет19-летний молодой человек погиб в результате ДТП возле поселка Шувалово в Костромской районе, сообщает региональное управление ГИБДД.Авария произошла 7 октября около 5 часов утра на подъезде к населенному пункту. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением и съехал в кювет. После этого машина врезалась в дерево.На месте происшествия погиб 19-летний молодой человек, который управлял автомобилем. Водительских прав у него не было. Также в результате ДТП пострадал пассажир, врачи назн0430или ему амбулаторное лечение.