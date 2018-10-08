Следком подозревает владимирца в растлении ребенка. По версии следствия, 6 октября 57-летний мужчина с супругой был на юбилее. Как водится, выпил, но немного перебрал и отправился спать в соседнюю комнату. Там оказалось двое детей. Мальчика мужчина выпроводил, а сам остался наедине с 6-летней девочкой. И совершил в отношении малолетней противоправные действия сексуального характера. В результате, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении под стражу. С девочкой работают психологи.
Следком подозревает владимирца в растлении ребенка. По версии следствия, 6 октября 57-летний мужчина с супругой был на юбилее. Как водится, выпил, но немного перебрал и отправился спать в соседнюю комнату. Там оказалось двое детей. Мальчика мужчина выпроводил, а сам остался наедине с 6-летней девочкой. И совершил в отношении малолетней противоправные действия сексуального характера. В результате, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении под стражу. С девочкой работают психологи.