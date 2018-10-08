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<a href="http://33live.ru/novosti/08-10-2018-podozrevaetsya-v-rastlenii-rebyonka.html" target="_blank">Подозревается в растлении ребёнка</a> - Следком подозревает владимирца в растлении ребенка. По версии следствия, 6 октября 57-летний мужчина с супругой был на юбилее. Как водится, выпил, но немного перебрал и отправился спать в соседнюю комнату. Там оказалось двое детей. Мальчика мужчина выпроводил, а сам остался наедине с 6-летней девочкой. И совершил в отношении малолетней противоправные действия сексуального характера. В результате, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении под стражу. С девочкой работают психологи.