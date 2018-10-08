Капитан и лидер дортмундской Боруссии Марко Ройс получил травму колена. Тяжесть повреждения выявит углубленное обследование.

Капитан и лидер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс получил травму колена. Тяжесть повреждения выявит углубленное обследование.Марко Ройс получил травму в матче 7 тура немецкой бундеслиги против "Аугсбурга", в котором "Боруссия" добилась победы с результатом 4:3. Но после игры футболист посетовал на боль в колене. В ближайшее время Ройс пройдет обследование, по итогам которого станут известны его сроки восстановления. Однако в ближайших матчах сборной Германии – против команд Голландии и Франции Марко сыграть не сможет.29-летний Марко Ройс один из самых одаренных, и в то же время самый невезучий полузащитник нынешней сборной Германии. Из-за повреждений ему пришлось пропустить два чемпионата мира – в 2010 и 2014 года, завершившийся победой немцев.