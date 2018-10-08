Суд принял решение о помещении под домашний арест Алексея Морозова – директора ООО ТрансАвто, фирмы-эксплуатанта маршрутки, выехавшей на встречную полосу и протаранившей автобус под в Тверской области в минувшую пятницу.

Следственный комитет обнародовал кадры из зала суда, где, как сообщалось ранее, 7 октября было вынесено решение о помещении под домашний арест Алексея Морозова, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек в результате столкновения двух автобусов под Тверью.Напомним, что директор ООО "ТрансАвто" Алексей Морозов был задержан в рамках расследования уголовного дела о ДТП в Тверской области, где утром в пятницу, 5 октября, столкнулись микроавтобус Ford Transit, выполнявшего рейс по маршруту Ржев – Тверь и автобус "ЛиАЗ", следовавшего из Твери в Старицу, погибли 13 человек – 12 пассажиров и водитель Ford.Еще четыре получили травмы и были доставлены в больницу.Ford, выехавший на полосу встречного движения, эксплуатировался фирмой Морозова.В регионе был объявлен двухдневный траур, родным погибших в аварии, попавшей в объектив регистратора очевидца, гарантировали выплаты компенсаций.