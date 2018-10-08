На телеканале Звезда появился видеоролик, который демонстрирует, как в Сирию доставляют зенитно-ракетные комплексы С-300. На кадрах видно, как ЗРК выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 Руслан. Первые четыре пусковые установки С-300 прибыли в Сирию на этой неделе.

На телеканале "Звезда" появился видеоролик, который демонстрирует, как в Сирию доставляют зенитно-ракетные комплексы С-300. На кадрах видно, как ЗРК выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".РФ решила поставить С-300 в Сирию после того, как 17 сентября был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, возвращавшийся на базу Хмеймим. Погибли 15 российских военнослужащих. В Минобороны России ответственность за их гибель возложили на Израиль: именно израильские летчики подставили Ил-20 под удар сирийской ПВО, прикрывшись им.Первые четыре пусковые установки С-300, а также другая техника прибыли в Сирию на этой неделе. Обучить сирийских военных работе с ними планируется за три месяца, передает РИА Новости.