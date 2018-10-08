Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1944 человек.

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1944 человек, об этом сообщает агентство "Синьхуа". Ранее сообщалось о 1,7 тысячи погибших и пяти тысячах пропавших без вести. В больницы с различными травмами доставлены более 2,6 тысячи человек.Только за последние два дня были обнаружены еще 34 тела. Однако местные власти планируют к понедельнику, 11 октября, свернуть поисковые операции и снять режим ЧС. Об этом сообщает агентство Reuters."Некоторые ограниченные поиски могут продолжаться, но крупномасштабные операции с большим количеством персонала и тяжелого оборудования прекратятся 11 октября", — заявил на брифинге представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо.Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси 28 сентября. Наибольшие разрушения зафиксированы в городе Палу. Позднее на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Далее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков.На ликвидацию последствий стихии власти Индонезии планируют выделить 560 миллиардов рупий (порядка 37,6 миллиона долларов США). Президент Индонезии уже распорядился возобновить работу госучреждений, магазинов и рынков в пострадавших от землетрясения и цунами районах. Безопасность торговых точек и защиту от мародеров будут обеспечивать военные и полицейские. В понедельник аэропорт Палу начнет принимать гражданские самолеты.