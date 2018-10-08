Пруды на Комиссарова наконец обрели имя. На заседании топонимической комиссии единогласно было принято решение назвать недавно благоустроенный пруд, расположенный в районе домов № 1г, 2, 2а, 3а, 3б, Верхним Красносельским прудом.

Пруды на Комиссарова наконец обрели имя. На заседании топонимической комиссии единогласно было принято решение назвать недавно благоустроенный пруд, расположенный в районе домов № 1г, 2, 2а, 3а, 3б, "Верхним Красносельским прудом". А его соседу, расположенному в районе домов № 2, 2а по ул.Комиссарова, присвоили имя Нижний Красносельский пруд", которое администрация города также планирует привести в порядок.