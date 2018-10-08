По
имеющейся информации, инцидент произошел утром 8 октября на северо-западе
Москвы. Футболисты отличились неспортивным поведением, придя позавтракать в
кофейню.
По
имеющейся информации, инцидент произошел утром 8 октября на северо-западе
Москвы. Футболисты отличились неспортивным поведением, придя позавтракать в
кофейню.
Известно, что игрок "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник
"Краснодара" Павел Мамаев устроили в кафе драку. Сотрудники заведения решили,
что они пьяны и под кайфом, но парни заказали себе только кофе.
При этом вся их компания кричала, шумела,
отвратительно себя вела и всячески провоцировала замечания в свой адрес,
передает Telegram-канал Mash. Персоналу урезонить спортсменов не удалось. Тогда это
попытался сделать один из постоянных клиентов кафе, пришедший позавтракать.
Футболистам замечание не понравилось, и они якобы
избили мужчину, не выходя из зала. Сообщается, что Кокорин и Мамаев даже
бросали в него стулья.
Отмечается, что накануне Александр и Павел вышли на
поле против друг друга в Санкт-Петербурге. В Москве они приехали на "Сапсане".
7 октября Кокорин и Мамаев отмечали десятилетие дружбы.
Ранее Telegram-канал
"Антиглянец" опубликовал шокирующую информацию. Якобы Павел Мамаев
проявляет больший интерес к мужчинам. "Говорят, что Мамаев давно играет не
за "нашу" команду. И делает подкаты сзади", – написал канал.
При этом подробности нетрадиционных предпочтений футболиста не приводились.