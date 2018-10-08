По имеющейся информации, инцидент произошел утром 8 октября на северо-западе Москвы. Футболисты отличились неспортивным поведением, придя позавтракать в кофейню.

Поимеющейся информации, инцидент произошел утром 8 октября на северо-западеМосквы. Футболисты отличились неспортивным поведением, придя позавтракать вкофейню.Известно, что игрок "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник"Краснодара" Павел Мамаев устроили в кафе драку. Сотрудники заведения решили,что они пьяны и под кайфом, но парни заказали себе только кофе.При этом вся их компания кричала, шумела,отвратительно себя вела и всячески провоцировала замечания в свой адрес,передает Telegram-канал Mash. Персоналу урезонить спортсменов не удалось. Тогда этопопытался сделать один из постоянных клиентов кафе, пришедший позавтракать.Футболистам замечание не понравилось, и они якобыизбили мужчину, не выходя из зала. Сообщается, что Кокорин и Мамаев дажебросали в него стулья.Отмечается, что накануне Александр и Павел вышли наполе против друг друга в Санкт-Петербурге. В Москве они приехали на "Сапсане".7 октября Кокорин и Мамаев отмечали десятилетие дружбы.Ранее Telegram-канал"Антиглянец" опубликовал шокирующую информацию. Якобы Павел Мамаевпроявляет больший интерес к мужчинам. "Говорят, что Мамаев давно играет неза "нашу" команду. И делает подкаты сзади", – написал канал.При этом подробности нетрадиционных предпочтений футболиста не приводились.