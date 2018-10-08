Тир на эскалаторе устроил крепко выпивший житель Москвы, принявший светильники на балюстраде за пингвинов. Когда он ступил на платформу станции метро Таганская, его уже встречал полицейский. Хулигана сняла камера наблюдения.

Тир на эскалаторе устроил крепко выпивший житель Москвы, принявший светильники на балюстраде за пингвинов. Когда он ступил на платформу станции "Таганская", его уже встречал полицейский, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. Хулигана сняла камера наблюдения.Описанные события произошли около полуночи 7 октября — к тому моменту молодой человек, по собственному признанию, успел выпить бутылку ликера и пять литров пива. По пути домой он обратил внимание на засилье пингвинов — птицы облюбовали балюстраду эскалатора и почему-то так и напрашивались на удар. Молодой человек устроил настоящую расправу над звонкими гостями столичной подземки, но когда его на платформе встретил полицейский, выяснилось, что под удар попали вовсе не пингвины, а светильники.Всего пассажир с богатой фантазией разбил семь плафонов — на кадрах видно, как одна из мнимых птиц скатывается по ступеням эскалатора. После того, как задержанный протрезвел, он пообещал возместить ущерб и "больше так не поступать". Тем не менее, на него завели уголовное дело по факту вандализма — порчи имущества на общественном транспорте.