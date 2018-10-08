Выяснилось, что у директора предприятия была возможность платить зарплату

Выяснилось, что у директора предприятия была возможность платить зарплатуРасследование дела о невыплате зарплат на Тракторном заводе завершено. Работникам возместили ущерб в общей сумме более 22,5 миллионов рублей.Следствие установило, что у директора предприятия были возможности платить зарплату, но он предпочитал тратить прибыль «на иные хозяйственные нужды».Мужчина объяснил, что Совет директоров холдинга ставил сложные задачи по выполнению плана, что привело к финансовой нестабильности. Все средства тратились на решение кризисных проблем.В итоге с мая по конец октября 2017 года 382 работникам завода не выплатили заработные платы.Следователь СКР переговорил с руководителями «Агромашхолдинга». Это сработало: рабочим выплатили все деньги.Уголовное дело направили в мировой суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении исполнительному директору ООО «ВМТЗ» лишь судебного штрафа.