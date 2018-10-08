Москва
попросит Киев забрать Крым обратно. Правда, произойдет это лишь в
воспаленной фантазии украинских патриотов, то и дело озвучивающих глупые
небылицы о полуострове. На сей раз возвращение Крыма под крыло
Украины обсуждали на форуме блогеров Незалежной в Трускавце. Как говорится, чем бы дитя не тешилось.
Москва
попросит Киев забрать Крым обратно. Правда, произойдет это лишь в
воспаленной фантазии украинских патриотов, то и дело озвучивающих глупые
небылицы о полуострове. На сей раз возвращение Крыма под крыло
Украины обсуждали на форуме блогеров Незалежной в Трускавце. Как говорится, чем бы дитя не тешилось.
По
мнению собравшихся, Украина с каждым днем усиливается экономически и
политически. Блогеры выразили уверенность, что спустя некоторое время
Москва сама попросит Киев забрать Крым обратно.
Один из участников мероприятия, передает издание "ПолитНавигатор",
даже озвучил конкретные сроки: пройдет год, а, может, и меньше, и
Россия сама принесет полуостров на блюдечке с голубой каемочкой. И не
только Крым, но и Донбасс.
С чего вдруг Россия будет возвращать Крым Незалежной? Разумных и логических объяснений подобным бредням участники сего мероприятия, естественно, не представили. Москва якобы не знает, что делать с полуостровом, полагают украинские блогеры, а раз так, то проще отдать его обратно, избавив себя от головной боли.
Большинство
собравшихся подобные заявления поддержали. Тех, у кого осталась хоть
какая-то способность мыслить было на форуме блогеров в Трускавце
подавляющее меньшинство. Среди них оказался бывший крымчанин Павел
Казарин.
Блогер
высказал свои сомнения и привел в пример ситуацию с непризнанной
Приднестровской Молдавской Республикой. "Россия уцепилась за
Приднестровье, когда баррель нефти стоил меньше, и она не отдает его 23 года, несмотря на то что где Приднестровье, а где Россия", – сказал Казарин.
Украина
не признает воссоединение Крыма с Россией и периодически грозится
вернуть полуостров. В Киеве то и дело озвучивают бестолковые планы о
том, как это можно сделать. Энергетическая и транспортные блокады,
военные маневры, взывание к западным покровителям о помощи – все это Незалежная использует для давления на Россию в вопросе статуса Крыма.
Не
так давно фантазиями на тему возвращения полуострова на Украину
разродился генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан. По его мнению, Киеву
для этого необходимо создать военно-морскую базу на Азовском море.
Военный полагает, что украинская инфраструктура станет серьезной
проблемой для России и вынудит ее сесть за стол переговоров.