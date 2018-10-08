Москва попросит Киев забрать Крым обратно. Правда, произойдет это лишь в воспаленной фантазии украинских патриотов, то и дело озвучивающих глупые небылицы о полуострове. На сей раз возвращение Крыма под крыло Украины обсуждали на форуме блогеров Незалежной в Трускавце. Как говорится, чем бы дитя не тешилось.

Москвапопросит Киев забрать Крым обратно. Правда, произойдет это лишь ввоспаленной фантазии украинских патриотов, то и дело озвучивающих глупыенебылицы о полуострове. На сей раз возвращение Крыма под крылоУкраины обсуждали на форуме блогеров Незалежной в Трускавце. Как говорится, чем бы дитя не тешилось.Помнению собравшихся, Украина с каждым днем усиливается экономически иполитически. Блогеры выразили уверенность, что спустя некоторое времяМосква сама попросит Киев забрать Крым обратно.Один из участников мероприятия, передает издание "ПолитНавигатор",даже озвучил конкретные сроки: пройдет год, а, может, и меньше, иРоссия сама принесет полуостров на блюдечке с голубой каемочкой. И нетолько Крым, но и Донбасс.С чего вдруг Россия будет возвращать Крым Незалежной? Разумных и логических объяснений подобным бредням участники сего мероприятия, естественно, не представили. Москва якобы не знает, что делать с полуостровом, полагают украинские блогеры, а раз так, то проще отдать его обратно, избавив себя от головной боли.Большинствособравшихся подобные заявления поддержали. Тех, у кого осталась хотькакая-то способность мыслить было на форуме блогеров в Трускавцеподавляющее меньшинство. Среди них оказался бывший крымчанин ПавелКазарин.Блогервысказал свои сомнения и привел в пример ситуацию с непризнаннойПриднестровской Молдавской Республикой. "Россия уцепилась заПриднестровье, когда баррель нефти стоил меньше, и она не отдает его 23 года, несмотря на то что где Приднестровье, а где Россия", – сказал Казарин.Украинане признает воссоединение Крыма с Россией и периодически грозитсявернуть полуостров. В Киеве то и дело озвучивают бестолковые планы отом, как это можно сделать. Энергетическая и транспортные блокады,военные маневры, взывание к западным покровителям о помощи – все это Незалежная использует для давления на Россию в вопросе статуса Крыма.Нетак давно фантазиями на тему возвращения полуострова на Украинуразродился генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан. По его мнению, Киевудля этого необходимо создать военно-морскую базу на Азовском море.Военный полагает, что украинская инфраструктура станет серьезнойпроблемой для России и вынудит ее сесть за стол переговоров.