Готовим город к зиме. Под таким девизом во Владимире прошёл очередной общегородской субботник. Убирались горожане в пятницу и в выходные. Основная задача – сбор листвы. Сколько мусора увезли на свалку, а так же, что не понравилось главе администрации Андрею Шохину по итогам массового выхода граждан на благоустройство территорий, узнал Алексей Дудин. Ему слово.

Готовим город к зиме. Под таким девизом во Владимире прошёл очередной общегородской субботник. Убирались горожане в пятницу и в выходные. Основная задача – сбор листвы. Сколько мусора увезли на свалку, а так же, что не понравилось главе администрации Андрею Шохину по итогам массового выхода граждан на благоустройство территорий, узнал Алексей Дудин. Ему слово.Эта уборка далеко не последняя в году. Октябрь объявлен во Владимире месячником по благоустройству. Так что готовить город к зиме и приводить в порядок территории будут до ноября. Что же касается массового выхода на уборку, то, по всей вероятности, в 2018-м это крайний призыв властей к населению совместными усилиями сделать город чище.Алексей Дудин, корреспондент 6 канала: "Жители убираются во дворах, сотрудники организаций на своих прилегающих территориях, работники муниципальных служб занимаются благоустройством скверов парков и бульваров. Один из объектов – площадка возле дома культуры молодёжи".Сегодня здесь трудится примерно 50 человек. Их главная задача - собрать опавшие листья и ветки. Из инструментов - грабли. Их выдают организаторы субботника, а с ними мешки для мусора и перчатки.Юлия: "Всё в меру должно быть. И городу нужно помогать, иногда убираться выходить. Здесь на сегодня убрать территорию, чтобы она была максимально чистой и подготовлена к зиме".Ирина: "Мы просто делаем то, что считаем нужным. Субботник - это тот момент, когда можно что-то сделать, чтобы жить в красивом городе".Олег: "Чем основная работа отличается от субботника?" - "Практически ничем - и там гребём, и тут гребём". - "Объём большой?" - "Да, большой". - "Надо сделать что?" - "Вычистить территорию парка".Помогает людям и техника. Одна машина грузит, другая увозит. Таким образом, объёмы собранной листвы значительно увеличиваются.В руках у Алексея - ветродув. Нехитрое приспособление также используется для сбора листвы. С его помощью уборка происходит гораздо качественнее.Алексей: "Метёлкой невозможно всё убрать, а тут…он хорошо дует и чисто становится. Листва мокрая, сырая, а этот воздухом всё убирается".По данным мэрии, в пятницу и субботу в генеральной уборке приняли участие 18 тысяч человек. Это неравнодушные жители города, работники муниципальных служб, а также сотрудники коммерческих предприятий и организаций. По словам трудящихся, они вышли на уборку не по принуждению. Некоторые переживали из-за погоды, но она не подвела.Юлия: "Очень хорошо на улице, тепло, как раз для труда.У нас все люди активные, у нас по доброй воли почти целая организация вышла на субботник".Пообщались мы и с теми, кто проходил мимо тружеников. Большинство из них, говорят, что сегодня не взяли в руки грабли исключительно по уважительной причине. Если бы не определённые обстоятельства, заявляют люди, то обязательно бы навели порядок у себя во дворе. Ведь и глазу приятно, когда вокруг чистота.Илья: "Хотелось бы активную позицию иметь, но не имею возможности. Ребёнок занимается на танцах, затем везу на хор, день расписан, жена дома с младшим сидит. Жители все должны понимать, если намусорил, надо убираться, и такая практика приводит к тому, что человек меньше начинает мусорить".Елена: "Нас и на работе всегда привлекают. Привлекают принудительно добровольно в таком плане, но мы всегда ЗА. Вокруг своей территории мы всегда убираемся". - "В этот раз не привлекали?" - "Я в отпуске".Владимир и Лидия: "Хорошее дело, порядок надо наводить всегда, везде: и дома, и в городе, и где живёшь. И службы должны, и люди помогать, если не справляются службы". - "Сейчас осень, сколько листвы, сейчас надо помогать конечно". - "А вы сегодня с метёлкой были уже?" - "Вот сейчас поедем, только едем".Совместными усилиями город сделали чище. По данным мэрии, на свалку вывезли около 300 тонн веток мусора и бытового хлама. К слову, уборка собранного мусора находится под жёстким контролем главы администрации.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Каждый раз ставлю одну и ту же задачу, чтобы вывозили в тот же день, когда собирают. Чтобы мешки не разлетались по дворам. С каждым разом всё лучше и лучше. Я надеюсь, придёт то время, когда к концу дня мы не увидим ни одного мешка. Бывает, не хватает машин и увозят в воскресенье и такое, наверное, будет, но чтобы к понедельнику всё было чисто".Кроме уборки следит Андрей Шохин и за тем как в городе проходит отопительный сезон. Все данные стекаются сюда, в единую диспетчерскую службу. На утро субботы расклад такой - три дома без тепла. Точнее, их только что отключили. Коммунальщики должны провести соответствующие работы по устранению порывов в кратчайшие сроки и в течение дня возобновить подачу теплоносителя.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Тепло в них есть, утечка во дворе, там производится ремонт. Сейчас в течение дня будет всё сделано и жители не должны будут даже этого почувствовать. То, что вот здесь доклад есть, хочу проехать несколько адресов, посмотреть, как всё соответствует таблице, которую мне сейчас выдали".Пока проверял работу коммунальщиков, увидел непорядок на контейнерных площадках. Андрей Шохин раскритиковал районные администрации и управляющие компании за состояние мусорных баков. Во дворах немало "убитых" контейнеров и повреждённых металлических ограждений. Из-за несоблюдений правил благоустройства мусор разлетается по дворам и сводит на нет усилия дворников. Главой администрации поставлена задача привести контейнерные площадки в порядок в ближайшее время.