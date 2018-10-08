Он стал самым молодым сенатором в Совете Федерации

Он стал самым молодым сенатором в Совете ФедерацииСразу после инаугурации новый глава Владимирской области Владимир Сипягин назвал имя своего представителя в Совете Федерации.По закону, выходя на выборы, каждый кандидат в губернаторы должен был представить в облизбирком 3-х человек, один из которых станет представителем главы региона в СовФеде.У Владимира Сипягина список был таков:Корнишов Сергей - помощник депутата Госудумы Власова по работе во Владимирской области;Лютков Иван - ООО «МИГ», редактор новостной ленты;Пронюшкин Александр - ООО «Евразийская стрелочная компания», начальник департамента по работе с управлениями железных дорог.И вот избранный губернатор определился со своим сенатором. Им станет 31-летний Александр Пронюшкин.Для справкиПронюшкин родился 31 июля 1987 года. Имеет высшее экономическое образование, окончил ВлГУ. Получил и второе образование по специальности «Юриспруденция».С 2012 года стал членом партии «ЛДПР». С 2016 по 2017 год был заместителем координатора Муромского отделения «ЛДПР», а позже даже возглавил Муромское отделение партии.В последние годы был начальником департамента по работе с управлениями железных дорог в «Евразийской стрелочной компании».Женат, воспитывает двух дочек.