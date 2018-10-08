Белград осуждает санкции Запада в отношении российских депутатов и будет настаивать на их отмене. Такое заявление на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сделала председатель парламента Сербии Майя Гойкович.

Белградосуждает санкции Запада в отношении российских депутатов и будет настаивать на ихотмене. Такое заявление на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сделалапредседатель парламента Сербии Майя Гойкович.Представители Сербиив Совете Европы продолжат настаивать на недопустимости включения российских депутатовв санкционные списки, заявила политик. "Необходимо снять политические иэкономические санкции с ваших депутатов", – отметила Гойкович, обращаясь кВячеславу Володину.Она напомнила,что в 2018 году дипломатическим отношениям между Россией и Сербией исполняется180 лет. "В этой связи для меня большая честь выступить в Госдуме в концеоктября. Наши отношения улучшаются после каждой встречи", – подчеркнулапарламентарий.Главапарламента дружественной страны поблагодарила Россию за поддержку, котораяМосква оказывает Белграду на международной арене и заверила, что сербскаясторона будет продолжать развивать межпарламентское сотрудничество двух стран.Володин и Гойковичпровели беседу в турецкой Анатлье на полях III Совещания спикеров парламентов странЕвразии. Сербия впервые присоединяется к этому масштабного форуму, инициаторамикоторого выступили в 2016 году Россия и Южная Корея."Мы впервыеприсоединяемся к этому важному мероприятию, чтобы обсудить проблемы, важные нетолько для наших стран, но и для всего региона", – сказала глава сербскогопарламента.В свою очередь,спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что отношения между двумя странамиразвиваются динамично. "Очень много для этого делают наши президенты – со своейстороны нам необходимо сделать всё для развития наших контактов, чтобы назаконодательном уровне добиться реализации решений, принятых главамигосударств", – сказал он.Большая российская делегация воглаве с Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыла в Анталью для участия в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии. Натурецкий курорт приехали представители 41 страны.Какранее заметил Вячеслав Володин, вперспективе совещание спикеров может стать новой площадкой, где законодателиразных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевымвопросам. Он также сообщил, что следующее совещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020году, форум примет Иран.