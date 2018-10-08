Белград
осуждает санкции Запада в отношении российских депутатов и будет настаивать на их
отмене. Такое заявление на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сделала
председатель парламента Сербии Майя Гойкович.
Белград
осуждает санкции Запада в отношении российских депутатов и будет настаивать на их
отмене. Такое заявление на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сделала
председатель парламента Сербии Майя Гойкович.
Представители Сербии
в Совете Европы продолжат настаивать на недопустимости включения российских депутатов
в санкционные списки, заявила политик. "Необходимо снять политические и
экономические санкции с ваших депутатов", – отметила Гойкович, обращаясь к
Вячеславу Володину.
Она напомнила,
что в 2018 году дипломатическим отношениям между Россией и Сербией исполняется
180 лет. "В этой связи для меня большая честь выступить в Госдуме в конце
октября. Наши отношения улучшаются после каждой встречи", – подчеркнула
парламентарий.
Глава
парламента дружественной страны поблагодарила Россию за поддержку, которая
Москва оказывает Белграду на международной арене и заверила, что сербская
сторона будет продолжать развивать межпарламентское сотрудничество двух стран.
Володин и Гойкович
провели беседу в турецкой Анатлье на полях III Совещания спикеров парламентов стран
Евразии. Сербия впервые присоединяется к этому масштабного форуму, инициаторами
которого выступили в 2016 году Россия и Южная Корея.
"Мы впервые
присоединяемся к этому важному мероприятию, чтобы обсудить проблемы, важные не
только для наших стран, но и для всего региона", – сказала глава сербского
парламента.
В свою очередь,
спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что отношения между двумя странами
развиваются динамично. "Очень много для этого делают наши президенты – со своей
стороны нам необходимо сделать всё для развития наших контактов, чтобы на
законодательном уровне добиться реализации решений, принятых главами
государств", – сказал он.
Большая российская делегация во
главе с Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыла в Анталью для участия в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии. На
турецкий курорт приехали представители 41 страны.
Как
ранее заметил Вячеслав Володин, в
перспективе совещание спикеров может стать новой площадкой, где законодатели
разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым
вопросам. Он также сообщил, что следующее совещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020
году, форум примет Иран.