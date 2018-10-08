Отношения певца и пианистки зашли далеко. Судя по всему, свадьба не за горами.

Отношения певца и пианистки зашли далеко. Судя по всему, свадьба не за горами.Прохор Шаляпин наконец-то познакомил свою избранницу Виталину Цымбалюк-Романовскую с мамой Еленой Колесниковой. И, чтобы произвести впечатление, угостил избранницу огромным вкусным волжском раком. Счастливая мама, смотрела как будущая невестка все не могла насытиться и уплетает членистоногого за обе щеки. Смотрела и радовалась. Она давно следит за жизнью киевской красавицы, знает, как ее на всю страну оболгал неблагодарный старик, и очень ей сочувствует.А вот отец Проши – сталевар Андрей Захаренков – красотой бывшей жены Джигарханяна пока не насладился. Он уже 23 года лечится в психиатрической клинике. А там ведь своих невест и музыкантов хватает...Зато в семейном обеде раками участвовал кузен Шаляпина – 34-летний Николай Хлякин, брутальный воспитанник Краснодарского детского дома. Он, как пишет StarHit, сравнил Виталину с Мэрилин Монро в ее не лучшие годы. Комплимент, конечно, сомнительный, ведь Цымбалюк-Романовская куда красивее покойной американской вертихвостки.Николай, сально улыбаясь, добавил, что давно влюблен в изящную пианистку и собирается отбить ее у своего знаменитого родственника. И его можно понять, ведь Виталина – завидная невеста. У нее есть несколько квартир в Москве, капиталы, имя в определенных кругах. И пускай она пока находится под подпиской о невыезде – это ничего не меняет. Скоро все обвинения будут сняты, а враги – повержены.Стоит заметить, что в искренность романа Виталины и Прохора верят далеко не все. Например, вездесущая Элина Мазур уверяет, что все это – придуманная Андреем Малаховым игра. Ведущему и продюсеру программы "Прямой эфир" на канале "Россия" нужны новые темы и повороты для своего одиозного ток-шоу. Как говорят, Мазур, Цымбалюк-Романовской и Шаляпину заплатили около трех миллионов рублей за игру в любовь. Вот, мол, они и отрабатывают гонорар.