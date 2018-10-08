В праздничном мероприятии приняли участие более 200 человек, в числе которых были как личный состав подразделения, так и ветераны службы...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию вековой эпохи штабных подразделений в Министерства внутренних дел. В зале собралось более 200 человек, в числе которых были как личный состав подразделения, так и ветераны службы.Отсчет истории штабных подразделений ведется с 7 октября 1918 года. В этот день в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции были созданы инструкторский и информационный отделы. Именно они стали прообразом современных штабов в системе МВД России.Жизнь и деятельность органов внутренних дел доказала, что Штаб – это подразделение, которое организует работу в целом, проводит ее планирование, осуществляет анализ и прогнозирование ситуации, готовит предложения для руководителей территориальных подразделений и обеспечивает их управленческую деятельность, осуществляет контроль за принятыми решениями и учетно-регистрационной дисциплиной, обеспечивает взаимодействие всех служб и подразделений московской полиции, задачами которых является обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, раскрытие преступлений.«Сегодня этим каждодневным трудом достойно занимается хорошо сформированный, здоровый коллектив сотрудников штабных подразделений Московского гарнизона, – отметил начальник Штаба ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Сергей Попов, открывая торжественную часть мероприятия. – Отрадно осознавать, что служба в штабе становится хорошей площадкой для дальнейшего роста сотрудников в органах внутренних дел, в первую очередь на руководящих должностях».Он поблагодарил личный состав за труд, преданность профессии и вручил отличившимся сотрудникам ценные подарки. Также руководство отметило вклад в развитие службы ветеранов Штаба Главного управления.В завершение торжественной части для всех присутствующих был проведен праздничный концерт.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве