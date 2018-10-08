Михаил Шуфутинский рассказал о том, что не хочет возвращаться в Соединенный Штаты. Исполнитель уехал из США еще в 1990 году.

Михаил Шуфутинский рассказал о том, что не хочет возвращаться в СоединенныйШтаты. Исполнитель уехал из США еще в 1990 году.Певец, в апреле 2018 года отметивший70-летие, в начале 80-х вместе с семьей покинул родину и перебралсяна жить в США. На чужбине музыкант проработал около десяти лет.Затем некоторое время Шуфутинский жил надве страны. Так получилось потому, что один из его сыновей выбрал Россию, а другой остался в Америке. Недавно на одном изтелешоу артист отметил, что продает свой дом в США. Некоторые посчитали, что певецокончательно возвращается на родину.На это Михаил Шуфутинский заявил, что живетв Москве с1990 года. "Я в 90-м году уехал из Америки. У меня там нет никакого имущества…Там был еще один дом... Я там жить не хочу. Я туда не приезжаю никогда. Дом тамбездействует", – цитирует певца сайт "Комсомольская правда".Напомним, Михаил Шуфутинский женился в 23года на возлюбленной Маргарите. Его супруга ушла из жизни в 2015 году. Музыкантзаявил, что больше жениться не собирается.Отметим, в СМИ давно ходятслухи о романе артиста и танцовщицы из его балета Светланы Уразовой. Женщинамладше короля шансона почти на 30 лет, всюду сопровождает Шуфутинского. Говорят,что Уразова стала для Шуфутинского человеком, которыйсмог вытащить его из затяжной депрессии и вместе с тем помогла обрести любовь.