Дедолларизация не предполагает ограничения использования доллара россиянами, у правительства никогда не было планов перевода валютных счетов граждан в рублевые. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Правительство России не предполагает перевода валютных счетов граждан в рублевые. Ограничения использования доллара не будет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", вышедшей в воскресенье в эфир на дальневосточном дубле телеканала "Россия-1".Никто не призывает россиян снимать валюту и переводить ее в рубли, добавил Силуанов, правительство против ограничений. Напротив, есть желание либерализовать внешнюю торговлю.Рубль должен завоевать пространство в расчетах за продукцию, подытожил он.А реализация национальных проектов в течение шести лет преобразит Россию, на это выделено 8 миллиардов рублей.Основные задачи — инфраструктура магистральная, инфраструктура, которая позволяет связать регионы, и цифровизация экономики.