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<a href="http://33live.ru/novosti/08-10-2018-sipyagin-vstupil-v-dolzhnost-gubernatora-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Сипягин вступил в должность губернатора Владимирской области</a> - Матриархат во Владимирской области закончен. С сегодняшнего дня Владимир Сипягин официально считается губернатором области. И журналистам можно уже не добавлять слово избранный. Светлана Орлова - эта уже история Владимирской области. Кстати, на инаугурации своего преемника она не появилась. Церемония вступления Владимира Сипягина в должность началась ровно в полдень в Белом Доме.