Матриархат во Владимирской области закончен. С сегодняшнего дня Владимир Сипягин официально считается губернатором области. И журналистам можно уже не добавлять слово избранный. Светлана Орлова - эта уже история Владимирской области. Кстати, на инаугурации своего преемника она не появилась. Церемония вступления Владимира Сипягина в должность началась ровно в полдень в Белом Доме.
Матриархат во Владимирской области закончен. С сегодняшнего дня Владимир Сипягин официально считается губернатором области. И журналистам можно уже не добавлять слово "избранный". Светлана Орлова
- эта уже история Владимирской области. Кстати, на инаугурации своего преемника она не появилась. Церемония вступления Владимира Сипягина в должность началась ровно в полдень в Белом Доме. Сначала на сцену вышли председатель облизбиркома Вадим Минаев, и спикер облпарламента Владимир Киселёв. Минаев объявил, что повторные выборы 23 сентября признаны состоявшимися. Результаты признаны действительными. Напомним, Сипягин набрал 57,03% голосов. За Светлану Орлову проголосовало 37, 46% избирателей, пришедших на выборы. Председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв объявил, что в соотвествии с Уставом области губернатор, вступая в должность, должен принести присягу на верность народу и Конституции РФ. Присяга в исполнении Владимира Сипягина заняла 27 секунд.