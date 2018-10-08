Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон назвал
подозреваемыми в деле об отравлении Скрипалей, пригашают на встречу. Племянница
Сергея Скрипаля Виктория хочет посмотреть им в глаза.
Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон назвал
подозреваемыми в деле об отравлении Скрипалей, пригашают на встречу. Племянница
Сергея Скрипаля Виктория хочет посмотреть им в глаза.
Племянница
отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля намерена встретиться
с Петровым и Бошировым в ближайшее время. Виктория Скрипаль планирует связаться
с россиянами через соцсети. Ранее таким же способом на "отравителей"
вышла Маргарита Симоньян, которой они дали интервью.
"Они же сказали, что через соцсети увидели, что к ним
Симоньян обращается, что в соцсетях у них есть друзья, знакомые", – заявила Виктория.
Племянница Сергея Скрипаля заявила о своем желании
поговорить с Петровым и Бошировым несколькими днями ранее. Однако, как сообщает
РИА Новости, пока она не пыталась с ними связаться. Виктория планирует сделать
это через пару дней. "Я просто хочу видеть этих людей, посмотреть им в
глаза – больше мне ничего не надо. Мне жалко этих ребят, честно", -
сказала Скрипаль. Она уверена, что во время этой встречи станет ясно, что
выдвинутые против Александра и Руслана обвинения беспочвенны, сообщает .
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были
отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в покушении Москву. 5
сентября британские власти опубликовали фотографии "подозреваемых в
отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр
Петров и Руслан Боширов. В Москве
заявили, что эти имена России ничего не говорят и призвали Британию перейти от манипуляций
к сотрудничеству.
Российские эксперты уверены, что позиция Лондона исключает
возможность сотрудничества британских и российских спецслужб в расследовании
инцидента в Солсбери. Они убеждены, что "дело Скрипалей" – элемент
информационной войны, развязанной Западом против России.