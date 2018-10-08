Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон назвал подозреваемыми в деле об отравлении Скрипалей, пригашают на встречу. Племянница Сергея Скрипаля Виктория хочет посмотреть им в глаза.

Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон назвалподозреваемыми в деле об отравлении Скрипалей, пригашают на встречу. ПлемянницаСергея Скрипаля Виктория хочет посмотреть им в глаза.Племянницаотравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля намерена встретитьсяс Петровым и Бошировым в ближайшее время. Виктория Скрипаль планирует связатьсяс россиянами через соцсети. Ранее таким же способом на "отравителей"вышла Маргарита Симоньян, которой они дали интервью."Они же сказали, что через соцсети увидели, что к нимСимоньян обращается, что в соцсетях у них есть друзья, знакомые", – заявила Виктория.Племянница Сергея Скрипаля заявила о своем желаниипоговорить с Петровым и Бошировым несколькими днями ранее. Однако, как сообщаетРИА Новости, пока она не пыталась с ними связаться. Виктория планирует сделатьэто через пару дней. "Я просто хочу видеть этих людей, посмотреть им вглаза – больше мне ничего не надо. Мне жалко этих ребят, честно", -сказала Скрипаль. Она уверена, что во время этой встречи станет ясно, чтовыдвинутые против Александра и Руслана обвинения беспочвенны, сообщает .Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былиотравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в покушении Москву. 5сентября британские власти опубликовали фотографии "подозреваемых вотравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – АлександрПетров и Руслан Боширов. В Москвезаявили, что эти имена России ничего не говорят и призвали Британию перейти от манипуляцийк сотрудничеству.Российские эксперты уверены, что позиция Лондона исключаетвозможность сотрудничества британских и российских спецслужб в расследованииинцидента в Солсбери. Они убеждены, что "дело Скрипалей" – элементинформационной войны, развязанной Западом против России.