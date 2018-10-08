Неизвестные, совершив преднамеренное ДТП, блокировали машину потерпевшего и, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, похитили более 900 тысяч рублей...

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ТиНАО и МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержан 25-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в совершении разбойного нападения.В полицию обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные, совершив преднамеренное ДТП, блокировали его машину при выезде из поселения Мосрентген. Затем злоумышленники, угрожая мужчине предметами, похожими на пистолет и нож, нанесли ему удар ножом в ногу и похитили из салона автомобиля документы и сумку с денежными средствами в размере более 900 тысяч рублей. Совершив нападение, злоумышленники скрылись на автомобиле.В рузультате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан один из нападавших. Им оказался 25-летний приезжий. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также установление местонахождения похищенного.Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, звонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79