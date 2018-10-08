Неизвестные, совершив преднамеренное ДТП, блокировали машину потерпевшего и, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, похитили более 900 тысяч рублей...
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ТиНАО и МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержан 25-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в совершении разбойного нападения.
В полицию обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные, совершив преднамеренное ДТП, блокировали его машину при выезде из поселения Мосрентген. Затем злоумышленники, угрожая мужчине предметами, похожими на пистолет и нож, нанесли ему удар ножом в ногу и похитили из салона автомобиля документы и сумку с денежными средствами в размере более 900 тысяч рублей. Совершив нападение, злоумышленники скрылись на автомобиле.
В рузультате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан один из нападавших. Им оказался 25-летний приезжий. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также установление местонахождения похищенного.
Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, звонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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