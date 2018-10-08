Изъятое у мужчины оказалось наркотическим средством – гашишем, общей массой около 300 граммов...

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в Юго-Восточном округе столицы задержали подозреваемого в хранении гашиша в крупном размере.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнего жителя столицы. При проведении обследования по месту жительства мужчины в квартире на Тихой улице сотрудники полиции обнаружили 3 плитки спрессованного вещества и пластиковую банку с находящимися в ней 7-ю кусками аналогичного вещества. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 300 граммов.По данному факту СО ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве