Было установлено, что автомобиль числится в розыске. Злоумышленник, нанеся телесные повреждения владельцу иномарки, отобрал у него ключи от транспортного средства и скрылся на нем...

«Сотрудники 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве в ходе патрулирования задержали 33-летнего приезжего по подозрению в угоне автомобиля», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Мужчина, управляющий автомобилем марки «Киа Спортейдж», был остановлен для проверки документов. В ходе общения инспекторы заподозрили, что водитель находится за рулем в состояния опьянения. Кроме того, мужчина не смог предъявить правоустанавливающие документы на транспортное средство.Для дальнейшего разбирательства водитель автомобиля был доставлен в ОМВД России по району Хамовники г. Москвы.Было установлено, что автомобиль числится в розыске. Злоумышленник, нанеся телесные повреждения владельцу иномарки, отобрал у него ключи от транспортного средства и скрылся на нем.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81