Скандалист Гоген Солнцев готов прославиться любым способом. Лишь бы заставить народ и прессу говорить о себе. Вот и его брак с возрастной дамой Екатериной Терешкович все восприняли как очередной пиар-ход. Но оказалось, что все не так однозначно в этих отношениях.

Скандалист Гоген Солнцев готов прославиться любым способом. Лишь бы заставить народ и прессу говорить о себе. Вот и его брак с возрастной дамой Екатериной Терешкович все восприняли как очередной пиар-ход. Но оказалось, что все не так однозначно в этих отношениях."Я вижу по камням, чтопсихосоматическое состояние Гогена очень нестабильное. Он импульсивный, неконтролирует свои действия и эмоции. То, что он решил жениться на 63-летнейЕкатерине Терешкович, причем без особой на то потребности, заставляет всех задуматься", – рассказала Dni.Ru"Мне жаль его родных. Иметь такого "яркого"сына очень сложно. В душе матери Гогена очень много противоречий и большая больза своего ребенка. А вот возрастная жена счастлива в этом странном союзе,потому что постоянно подпитывается молодостью и энергией своего спутника. Вселюди, которые живут с людьми младше себя, часто выступают в роли вампиров. Засчет притока свежей энергии возможно продлить себе жизнь. Поэтому Терешковичвпереди ждут счастливые годы. Если они останутся вместе, то через семь лет шоумен будет выглядеть старше супруги", – предупредила гадалка.На вопрос, зачем молодому мужчиневесь этот цирк с неравными отношениями, Кажетта ответила, что в юности Солнцевполучил очень сильный стресс и это подорвало его психику. "Он разочаровался всвоих сверстницах. Терешкович для него друг, он не видит и не чувствует в нейвозраста. Как художник, он видит в ней только красоту и богатый внутренний мир.Вижу также, что женщина оставит Солнцеву в наследство какую-то недвижимость", – подытожила ясновидящая.Напомним, эпатажный шоумен Гоген Солнцев в свои 37 лет женат на 63-летней актрисе Екатерине Терешкович. Пенсионерка решилась на пластическую операцию ради возлюбленного. Теперь пара ссорится, ревнует друг друга и даже дерется на глазах у все страны в регулярных телешоу – принцип "не выносить сор из избы" им, кажется, не знаком.