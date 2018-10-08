Ночное ДТП на железнодорожном переезде в Перми воскресным утром получило неожиданное развитие - тепловоз зацепил провисшие провода и только чудом не уронил несколько фонарных столбов на людей и автомобили. Камера регистратора запечатлела момент аварии.

Ночное ДТП на железнодорожном переезде в Перми воскресным утром получило неожиданное "развитие" — тепловоз зацепил провисшие провода и только чудом не уронил несколько фонарных столбов на людей и автомобили. Камера регистратора запечатлела момент аварии.Инцидент произошел около 09:30 утра 7 октября на переезде Ласьвинская — Магистральная. "Ночью, видимо, уже кто-то снес столб со светофором, так как он висел на проводах, а дальше, собственно, в видео", — отметил автор записи.На кадрах видно, как тепловоз цепляет провисший провод и едва не роняет несколько столбов. На проезжую часть рухнул светофор, зацепив несколько машин. Несказанно повезло стоявшим у переезда людям — они не пострадали. На близлежащих улицах образовалась серьезная пробка.