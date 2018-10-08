Жительница Великобритании раскритиковала обед своей дочери в школьной столовой. Фотографию сырого блюда женщина разместила на своей странице в Facebook.

Жительница Великобритании раскритиковала обед своей дочери в школьной столовой. Фотографию сырого блюда женщина разместила на своей странице в Facebook.Онарассказала, что девочке не понравился школьный обед, и тогда она решила егосфотографировать и показать своим родителям дома. "Какого черта... Кейси Гованспросто пришла в ужас!!! Я вообще не шучу, это дерьмо начальная школа St. Piusвыдает детям!!! Не надо нам такого совсем!! Неудивительно, она каждый день проситденьги и идет с приятелями в магазин... Она определенно не ест вот эти...нынешние упакованные ланчи!",– написала возмущенная мать. Она добавила, что не дала бы такую еду даже своейсобаке.Многиекомментаторы в шутку назвали такую еду "тюремной" и теперь тоже захотели узнать,как на самом деле питаются их дети в школе.Рассерженнаяженщина уже направила жалобу руководству. Она приняла решение самостоятельноготовить обеды для дочери, пока проблема не разрешится.