Жительница Великобритании раскритиковала обед своей дочери в школьной столовой. Фотографию сырого блюда женщина разместила на своей странице в Facebook.
Жительница Великобритании раскритиковала обед своей дочери в школьной столовой. Фотографию сырого блюда женщина разместила на своей странице в Facebook.
Она
рассказала, что девочке не понравился школьный обед, и тогда она решила его
сфотографировать и показать своим родителям дома. "Какого черта... Кейси Гованс
просто пришла в ужас!!! Я вообще не шучу, это дерьмо начальная школа St. Pius
выдает детям!!! Не надо нам такого совсем!! Неудивительно, она каждый день просит
деньги и идет с приятелями в магазин... Она определенно не ест вот эти...
нынешние упакованные ланчи!",
– написала возмущенная мать. Она добавила, что не дала бы такую еду даже своей
собаке.
Многие
комментаторы в шутку назвали такую еду "тюремной" и теперь тоже захотели узнать,
как на самом деле питаются их дети в школе.
Рассерженная
женщина уже направила жалобу руководству. Она приняла решение самостоятельно
готовить обеды для дочери, пока проблема не разрешится.