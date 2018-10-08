Звезда Comedy Club Роман Попов попал в больницу. Первые же результаты диагностики обнаружили у артиста тяжелое заболевание.

Звезда Comedy Club Роман Попов попал в больницу. Первые же результаты диагностики обнаружили у артиста тяжелое заболевание.Как компетентно сообщает 112, резидент Comedy Club Роман Попов был госпитализирован еще в прошлый четверг, 4 октября. Он был доставлен в реанимацию одной из столичных клиник. Первые же результаты диагностики указали врачам на наличие у Попова тяжелого заболевания, сообщает телеграм-канал.Сейчас 33-летнему комедианту оказывается вся необходимая помощь, состояние удалось стабилизировать и из реанимации его уже перевели в профильное отделение, однако какое именно, не сообщается.Материал дополняется