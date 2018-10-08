Во Владимире прошёл общегородской субботник. По данным мэрии в уборке приняли участие более 18 тысяч человек. Жители наводили порядок во дворах своих домов, сотрудники предприятий и организаций на своих прилегающих территориях, работники администраций занимались благоустройством скверов парков и бульваров. Совместными усилиями вывезли около 300 тонн веток мусора и бытового хлама.

Во Владимире прошёл общегородской субботник. По данным мэрии в уборке приняли участие более 18 тысяч человек. Жители наводили порядок во дворах своих домов, сотрудники предприятий и организаций на своих прилегающих территориях, работники администраций занимались благоустройством скверов парков и бульваров. Совместными усилиями вывезли около 300 тонн веток мусора и бытового хлама.Ирина: Мы просто делаем то, что считаем нужным. Субботник - это тот момент, когда можно что-то сделать, чтобы жить в красивом городе.Владимир и Лидия: Хорошее дело, порядок надо наводить всегда везде и дома, и в городе, и где живёшь. И службы должны и люди помогать, если не справляются службы. Сейчас осень, сколько листвы, сейчас надо помогать, конечно.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: Каждый раз ставлю одну и ту же задачу, чтобы вывозили в тот же день, когда собирают. Чтобы мешки не разлетались по дворам. С каждым разом всё лучше и лучше. Я надеюсь, придёт то время, когда к концу дня мы не увидим не одного мешка. Бывает, не хватает машин и увозят в воскресенье и такое, наверное, будет, но чтобы к понедельнику всё было чисто.