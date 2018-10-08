Водитель грузового транспортного средства, следуя по проезжей части Варшавского шоссе г. Москвы в направлении МКАД, совершил наезд на стоящий автомобиль...

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, решением суда признан виновным в совершении ДТП со смертельным исходом водитель грузового автомобиля. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительном учреждении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В декабре прошлого года водитель грузового транспортного средства – автобетоносмесителя следовал по проезжей части Варшавского шоссе г. Москвы в направлении МКАД. В районе дома 172 А мужчина совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ-2107. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.Следователем УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В июне этого года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.В настоящее время мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительном учреждении.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53